BAKZİFED Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Küpeli son yolculuğuna uğurlandı

Batı Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BAKZİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Küpeli'nin cenazesi, Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

Bir panel için gittiği Zonguldak'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Küpeli için Safranbolu Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Küpeli'nin cenazesi, cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, AK Parti Karabük Milletvekilli Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Safranbolu Belediye Başkan Vekili Onur Varlı, Türkiye Barolar Birliği yetkilileri, siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.