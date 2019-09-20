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Bal sezonu açılış programında arı saldırısı

1 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bal hasat sezonunun açılışı için düzenlenen programda protokol üyeleri arıların saldırısına uğradı.

Bal sezonu açılış programında arı saldırısı, System.String[]

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bal hasat sezonunun açılışı için düzenlenen programda protokol üyeleri arıların saldırısına uğradı.


Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan'ın öncülüğünde Bahçesaray ilçesinde bal hasat programı düzenlendi. Oldukça verimli bir sezon geçiren arıcılar, 'şükür duası' yapmak istedi. Şükür duasına Kaymakam Muhammet Öztabak, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Abdullah Başar, Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Bahçesaray Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, Bahçesaray Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erkan Hakan ve arıcılar katıldı. Üzerinde arıcı kıyafeti bulunmayan İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, kovanların yanına gelerek protokol üyelerinin de hazır bulunduğu programda dua okuduğu sırada arıların saldırısı başladı. Bir anda telaşa kapılan ve üzerinde arıcı kıyafeti bulunmayan protokol üyeleri sağa sola kaçtı. Protokol üyeleri ve arıcılar, yaklaşık 100 metre kadar uzaklaştı. Arı kovanlarının yanından uzaklaşan protokol üyeleri, törene buradan devam etti. Yapılan duanın ardından katılımcılara bal ikram edildi. - VAN

Bahçesaray, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:15 Kaynak: İHA
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