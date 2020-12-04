Balçova'nın can dostları emin ellerde - Son Dakika

Balçova'nın can dostları emin ellerde

04.12.2020 11:08
Balçova'nın can dostları emin ellerde, System.String[]

İzmir'de Balçova Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına devam ederken, bu kapsamda sahipsiz hayvanların tedavisi için oluşturulan ameliyathanenin tam kapasite ile çalıştığı, geçici barınma kulübelerinin sayısının ve kalitesinin artırıldığı ifade edildi.

İzmir'de Balçova Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına devam ederken, bu kapsamda sahipsiz hayvanların tedavisi için oluşturulan ameliyathanenin tam kapasite ile çalıştığı, geçici barınma kulübelerinin sayısının ve kalitesinin artırıldığı ifade edildi.

Sokak hayvanlarının sağlıklı ve uzun bir yaşam sürdürmesi için çalışmalar yürüten Balçova Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Müdürlük bünyesindeki geçici hayvan bakımevine yeni kedi ve köpek kulübeleri konulurken, ameliyathanede ise sahipsiz hayvanların; aşılama, tedavi, kısırlaştırma ve işaretleme işlemleri yapılarak, alındıkları ortama bırakılma işlemleri devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğüne alınan mobil ultrason cihazıyla da klinik hizmetlerin kalitesi artırılmış oldu. Bunun yanında ilçenin farklı noktalarındaki beslenme öbekleri ve pati parklar, ekipler tarafından temizlenerek mama bırakılıyor.

Doğadaki her canlının yaşam hakkına saygılı olduklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Biz de belediye olarak, onların yaşam hakkını savunmak ve daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için çalışmalar yapıyoruz. 2020 yılı kasım ayına kadar 3 bin civarında sahipsiz hayvanın tedavisini, bin civarında can dostumuzun ise kısırlaştırmasını yapıp sisteme kaydettik; ayrıca müdürlüğümüz ile hayvansever vatandaşlarımız ve hayvan dostu sivil toplum örgütleri arasında da çok iyi bir diyalog var. Çocuklarımıza da hayvan sevgisi aşılamak için çalışmalar yapıyoruz. Bunun için İlçemizin üç ayrı noktasına pati park yaptık. Bu parkların sayısını artıracağız" dedi. - İZMİR

Balçova'nın can dostları emin ellerde
Balçova'nın can dostları emin ellerde
Balçova'nın can dostları emin ellerde

Veteriner, Balçova, Köpek, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balçova'nın can dostları emin ellerde - Son Dakika


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