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Balıkçı barınağında yangın tehlikesi! Alevlerin içinde kalan 4 tekne kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Balıkçı barınağında yangın tehlikesi! Alevlerin içinde kalan 4 tekne kullanılamaz hale geldi

16.08.2021 10:14

Alanya'da bulunan balıkçı barınağındaki bir teknede çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle diğer üç tekneye sıçradı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen yangın söndürme ekiplerinin müdahalesine rağmen 4 tekne kullanılmaz hale geldi. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında bir kişi de dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Türkler Mahallesi'nde saat 23: 30 sıralarında yaşanan olayda balıkçı barınağında demirli halde bulunan Mehmet Erdoğan, Mustafa Ünal, Hasan Çavuşoğlu ve Menderes Akdemir'e ait teknelerden Mustafa Ünal'a ait Mozi 07 isimli teknede henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Balıkçı barınağında yangın! Alevlerin içinde kalan 4 tekne küle döndü

TEKNEDE ÇIKAN YANGIN DİĞERLERİNE DE SIÇRADI

Yangının başladığı teknenin diğer teknelere zarar vermemesi için ipi kesilerek liman içine sürüklenmeye çalışıldığı sırada diğer üç tekneye temas etmesi sonucu tekneler alev aldı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi arazözleri ile sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Balıkçı barınağında yangın! Alevlerin içinde kalan 4 tekne küle döndü

4 TEKNE YANDI, 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Tüm müdahalelere rağmen Las King Kral, Mozi 07, Rinbov ve Bahar isimli tur tekneleri yanmaktan kurtulamadı. Bir kişinin dumandan etkilendiği ve olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı yangının çıkış sebebi araştırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkçı barınağında yangın tehlikesi! Alevlerin içinde kalan 4 tekne kullanılamaz hale geldi

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Antalya, Alanya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkçı barınağında yangın tehlikesi! Alevlerin içinde kalan 4 tekne kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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