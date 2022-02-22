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Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

22.02.2022 13:27
Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı kırsal Çakmak Mahallesi'nde Ahmet Çobanoğlu'nun (19) kullandığı 10 YF 180 plakalı motosiklet, virajda savrularak yolun kenarına devrildi.

Başından darbe alan Çobanoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Gencin üniversite öğrencisi olduğu, mahalleye ailesini ziyaret etmek için geldiği öğrenildi.

Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Ahmet Çobanoğlu, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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