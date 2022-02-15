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Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

15.02.2022 11:22
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Balıkesir 2. Gündoğan Mahallesi Cuma Pazarı mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Balıkesir 2. Gündoğan Mahallesi Cuma Pazarı mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Meydana gelen kazada Cihat U. idaresindeki 10 AGK 998 plakalı otomobil ile İsmail A. idaresindeki 10 D 2360 plakalı otomobil Erguvan Caddesi kavşağında çarpıştı.

Araçlarda sıkışan bir kişi 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince kurtarılırken yaralanan sürücüler Cihat U, İsmail A. ve araçlarda bulunan Ramazan A, Esma A. ve Elif A. hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası araçlar olay yerinden çekilirken itfaiye ekipleri kavşakta temizlik yaptı.

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Balıkesir, Otomobil, Erguvan, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika


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