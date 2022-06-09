Balıkesir'de kaybolan alzaymır hastası ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de kaybolan alzaymır hastası ölü bulundu

09.06.2022 20:08
Balıkesir'de kaybolan alzaymır hastası ölü bulundu

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kaybolan alzaymır hastasının cansız bedenine ulaşıldı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kaybolan alzaymır hastasının cansız bedenine ulaşıldı.

1. Gündoğan Mahallesi Çapacı Sokak'taki yıkılmış bina hafriyatında bir kişinin hareketsiz yattığını gören Ramazan Şentosun durumu polise bildirdi.

Cesedi inceleyen polis ekipleri, yaptıkları kontrolde, yaşamını yitiren kişinin 10 gün önce ailesince hakkında kayıp başvurusunda bulunulan 80 yaşındaki Mustafa Erdoğmuş olduğunu belirledi.

Erdoğmuş'un cenazesi, polis ve savcının incelemelerinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Balıkesir'de 5 gündür kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu Balıkesir'de 5 gündür kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu MYO'nun maskotu öğrencileri sınava hazırlıyor MYO'nun maskotu öğrencileri sınava hazırlıyor
Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de kaybolan alzaymır hastası ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:52 Bakan Nebati'nin açıklamaları sonrası dolar 16.90'a geriledi
19:42 Psikolog Esra Ezmeci'nin estetiksiz fotoğrafı sosyal medyayı salladı
19:36 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde atacağımız adımları bu akşam kamuoyu ile paylaşacağız
19:31 Arda Turan ve Berkay davasında Burak Yılmaz tanık olarak dinlendi: Ben uzak olduğum için konuşmaları duymadım
19:03 Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu! İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile görüşüyor
18:42 16 ve 13 yaşındaki iki çocuğun tartışması kanlı bitti! Biri hapse biri mezara gitti
18:36 Balık tutmak için hayvan sulama göletine giren adam hayatını kaybetti
18:09 Bilecik'te feci kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs, tıra çarptı: 2'si ağır 13 kişi yaralı
17:50 Sürenin dolmasına dakikalar kala TFF'ye yeni başkan adayı çıktı
17:13 Avrupa basketbolunda çarpıcı karar! Obradovic'in takımı ligden çekilme kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 20:14:28. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de kaybolan alzaymır hastası ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement