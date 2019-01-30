Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Mutfak Tüpünden Çıkan Yangında 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Balıkesir'de Mutfak Tüpünden Çıkan Yangında 3 Kişi Dumandan Etkilendi

26 dakika önce

Balıkesir'in Havran ilçesinde, bir evde mutfak tüpünün alev alması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'de Mutfak Tüpünden Çıkan Yangında 3 Kişi Dumandan Etkilendi, System.String[]
Balıkesir'in Havran ilçesinde, bir evde mutfak tüpünün alev alması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Temaşalık Mahallesi'nde, iki katlı bir evin üst katında mutfak tüpünün alev alması sonucu yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

Çevredeki binalara sıçramadan yaklaşık iki saatte söndürülen yangın, binanın ikinci katının kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Dumandan etkilenen bina sakinleri Ali, eşi Filiz ve çocukları Cihangir Toprak ise sağlık ekiplerince, Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:58 Kaynak: AA

Havran, Balıkesir, Güncel
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