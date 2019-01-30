Balıkesir'de Mutfak Tüpünden Çıkan Yangında 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Balıkesir
'in Havran
ilçesinde, bir evde mutfak tüpünün alev alması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Temaşalık Mahallesi'nde, iki katlı bir evin üst katında mutfak tüpünün alev alması sonucu yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Havran İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.
Çevredeki binalara sıçramadan yaklaşık iki saatte söndürülen yangın, binanın ikinci katının kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.
Dumandan etkilenen bina sakinleri Ali, eşi Filiz ve çocukları Cihangir
Toprak ise sağlık ekiplerince, Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.