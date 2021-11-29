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Balıkesir'de polisten 13 kişiye gözaltı - Son Dakika

Balıkesir'de polisten 13 kişiye gözaltı

29.11.2021 11:12
Balıkesir'de polisten 13 kişiye gözaltı

Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Kent Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Dursunbey, Edremit ve Erdek İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda;1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 53 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 10 adet kartuş ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polisten 13 kişiye gözaltı
Balıkesir'de polisten 13 kişiye gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polisten 13 kişiye gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de polisten 13 kişiye gözaltı - Son Dakika
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