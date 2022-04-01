Balıkesir'de ramazan öncesi helikopter destekli huzur operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de ramazan öncesi helikopter destekli huzur operasyonu başlatıldı

01.04.2022 08:16
Balıkesir'de ramazan öncesi helikopter destekli huzur operasyonu başlatıldı

Balıkesir kent merkezi ve ilçelerinde ramazan ayı öncesi helikopter destekli huzur operasyonu başlatıldı.

Balıkesir kent merkezi ve ilçelerinde ramazan ayı öncesi helikopter destekli huzur operasyonu başlatıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, silah kaçakçılığı, narkotik ve asayiş suçları kapsamında şüphelilere yönelik yakalama kararları verildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak koordinesinde, yaklaşık 100 adrese 1000 emniyet personeli tarafından operasyon düzenlendi.

Ramazan ayı öncesi başlatılan huzur operasyonunu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar yerinde yönetiyor.

Özel harekat polisleri ile helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Cumhuriyet, Balıkesir, Ramazan, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de ramazan öncesi helikopter destekli huzur operasyonu başlatıldı - Son Dakika


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