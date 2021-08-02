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BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI - Son Dakika

BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

02.08.2021 03:53

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde hatalı sollama yapan otomobilin sürücüsü karşı şeritten gelen otomobile çarpmamak için park halindeki otomobile çarptı.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde hatalı sollama yapan otomobilin sürücüsü karşı şeritten gelen otomobile çarpmamak için park halindeki otomobile çarptı. Kontrolden çıkan otomobil çöp konteynerine ardından da motosiklete çarptı. Hızını alamayan otomobil otobüs durağına daldıktan sonra panelvan araca çarparak durabildi. Durakta kimsenin olmaması olası faciayı önlerken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Balıkesir'in Bandırma İlçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafiğin yoğun olması nedeniyle İbrahim Alpay İzgi 35 ASD 667 plakalı otomobiliyle önündeki aracı sollamak istedi. Hatalı sollama yapan İzgi karşı şeritten gelen araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki otomobilin tamponuna ardından da çöp konteynerine çarptı. Hızını alamayan otomobil, kurye motoruna çarptıktan sonra otobüs durağına daldıktan sonra panelvan araca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Alpay İzgi ile yanında bulunan Kemal Can Aksel yaralanırken, otobüs durağında kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturmaya başladı.

BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Balıkesir, Otomobil, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI - Son Dakika


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