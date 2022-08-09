Balıkesir'in Burhaniye ilçesine 11 kilometre mesafedeki kırsal Pelitköy Mahallesi sahilinden 3 Ağustos'ta denize açılan İsmail Nayman Arık, bir süre sonra bağırarak yardım istemiş, ardından suda kaybolmuştu. Sahilde bulunanlar tarafından bilgi verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edilerek arama çalışmaları başlatılmıştı.

Sudan çıkarılarak Küçükkuyu'ya getirilen ceset, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna konuldu. Hastaneye çağrılan yakınları tarafından geçen hafta denizde kaybolan 78 yaşındaki İsmail Nayman Arık'a ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA

Çanakkale, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de denizde kaybolan 78 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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