Balıkesir'in çevre dostu otobüsleri yollarda - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan, sıkıştırılmış doğal gazla (CNG) çalışan 65 otobüs düzenlenen törenle hizmete başladı.

Gar Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 20 ilçe belediye başkanlarıyla beraber katılımcı belediyecilik anlayışıyla yola çıktıklarını söyledi.

Belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ben yaz boyunca Balıkesir'de herhangi bir olumsuz bir şey olmasın diye daire başkanlarımızı, genel sekreter yardımcılarımızı, genel sekreterimizi sahaya gönderiyorum. Gördüğümüz çok önemli bir şey var. Her ne yapılıyorsa yapılsın şehirde yaşayan herkes bizim yaptığımız her şeye sahip çıkarsa yenilerini yapmak daha kolay oluyor ama yapılanı eğer şehir korumazsa, şehirde beklediğimiz hizmeti daha hızlı vermemiz, her şeyi yenilememiz zaman alıyor. Hepimizin beraber şehrimize sakin değil, sahibi gibi sahip çıkmamız, arızaların çıkmaması için ayrıca gayret göstermemiz lazım."

Törene, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı ve Mustafa Canbey, Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Rıza Tekin, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ile diğer ilgililer katıldı.

Törenin ardından katılımcılar otobüslerle şehir turu attı.