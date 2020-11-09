Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki mahalle karantinaya alındı

09.11.2020 10:05
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki mahalle karantinaya alındı, System.String[]

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Demirciler ve Şabanlar mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Mahallelerde çok sayıda temaslı kişinin bulunduğu aktarılan açıklamada, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

Açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Demirciler ve Şabanlar sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de kaydedildi.

Dursunbey, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki mahalle karantinaya alındı - Son Dakika


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