Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula vefat etti
43 dakika önce
Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:26 Kaynak: AA
Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul Amerikan Hastanesinde vefat eden Kula'nın cenazesi, 25 Ekim Cuma günü Zağnos Paşa Camisinde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.
Su Politikaları Derneği, olası büyük İstanbul depremi için su ve gıda uyarısında bulundu İstanbul'da sahte para operasyonu: 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı uyardı: İstanbul'a kasım ayında kar geliyor Haydarpaşa ve Sirkeci garı ihalesi için İYİ Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İmamoğlu'na destek