Son Dakika Haberleri: Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula vefat etti
Son Dakika Ekonomi Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula vefat etti

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula vefat etti

43 dakika önce

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula vefat etti, System.String[]

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Amerikan Hastanesinde vefat eden Kula'nın cenazesi, 25 Ekim Cuma günü Zağnos Paşa Camisinde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Balıkesir, İstanbul, Kula, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:26 Kaynak: AA
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