Balıkesirspor Baltok Çeyrek Final Vizesi Arıyor
25 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 2. maçında Balıkesirspor Baltok evinde Trabzonspor'u konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu 2. maçında Balıkesirspor
Baltok evinde Trabzonspor
'u konuk ediyor. 23 Ocak Çarşamba
günü Balıkesir Atatürk
Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu'nda Trabzonspor'la karşılaşacak olan Balıkesirspor Baltok, zorlu maçın hazırlıklarına devam etti. İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Balıkesir temsilcisi, evindeki maçı 1-0 kazanırsa tur atlayacak. 2-1'lik skorda karşılaşma uzarken 2 farklı her Balıkesirspor Baltok galibiyetinde tur atlayan takım kırmızı-beyazlılar olacak. Beraberlik ve Trabzonspor galibiyetlerinde ise çeyrek finale adın yazdıracak ekip bordo-mavililer olacak. Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor maçını Hüseyin Göçek
yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş
ve Erdem Bayık
yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Hakan Ceylan
görev yapacak. Öte yandan şu ana kadar 6 bin bilet satılırken kale arkası biletlerinin de satışa sunulduğu açıklandı. Deplasman tribünü biletleri ise tükendi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:40 Kaynak: İHA
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