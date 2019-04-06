Son Dakika Haberleri: Balıklıgöl Yerleşkesi'nde İlkbahar Güzelliği

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde İlkbahar Güzelliği

1 saat önce

"Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da, Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve dönemin hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl, ilkbahar mevsiminde ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

"Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da, Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve dönemin hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl, ilkbahar mevsiminde ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

İnanç turizminin önemli merkezleri arasında yer alan ve kentin simgesi haline gelen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince alt ve üstyapı çalışmalarının ardından yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan kutsal mekan, ilkbaharla açan çiçeklerin oluşturduğu renk cümbüşüyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Özellikle hafta sonları yoğunluğun arttığı yerleşkeyi ziyarete gelenler, açan çiçeklerle güzel görüntüye bürünen mekanlarda bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor, göldeki balıklara yem atıyor.

Adana'dan Şanlıurfa'ya gelen Ahmet Polat, kentin tarihi dokusundan çok etkilendiğini belirterek "Şanlıurfa'ya gelmişken Balıklıgöl'ü ziyaret etmeden olmazdı. Biz de güneşli havayı fırsat bilerek buraya geldik. Her taraf çok güzel, çiçekler çok güzel olmuş. Çiçekler ayrı bir güzellik katmış buraya." dedi.

Kasım Demir de kentte birkaç gündür yağışın etkili olduğunu hatırlatarak güneşli havanın keyfini çıkarmak için dışarı çıktıklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:52 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Balıklıgöl, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Koyun Otlatan Çobanlar Tarlada Mühimmat Buldu Amasya'da Cezaevi Firarisini, Arkasında Saf Tutan Polis Müdürü Tanıdı Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den Belediye Borcu Açıklaması Eşini Aldatan Koca, Otel Odasında Sevgilisiyle Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 16:28:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıklıgöl Yerleşkesi'nde İlkbahar Güzelliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]