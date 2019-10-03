Son Dakika Haberleri: Balkonda kahve içen çocuk, silahlı saldırıda yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Balkonda kahve içen çocuk, silahlı saldırıda yaralandı

2 gün önce

ADANA'da evinin balkonunda kahve içen Ferhat Ç. (16), hafif ticari araçtan kimliği belirsiz kişilerin av tüfeğiyle açtığı ateşte, ağır yaralandı.

Balkonda kahve içen çocuk, silahlı saldırıda yaralandı, System.String[]
ADANA'da evinin balkonunda kahve içen Ferhat Ç. (16), hafif ticari araçtan kimliği belirsiz kişilerin av tüfeğiyle açtığı ateşte, ağır yaralandı.
Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araçla gelen kişiler, bir eve av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Bu sırada evin balkonunda kahve içen Ferhat Ç., yüzü, boynu ve göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Saldırganlar, araçla hızla olay yerinden uzaklaştı.
Yakınları tarafından aynı mahallede bulunan bir özel hastaneye götürülen Ferhat Ç, buradaki müdahalenin ardından ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin eşkallerini belirleyen polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.


Dağlıoğlu Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 bin kişiyi dolandırdı, "Memlekette bu kadar enayi varsa suç benim mi?" dedi
İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı Yeni infaz düzenlemesi ile 50-60 bin kişi cezaevinden çıkacak İstanbul'da sağanak ve şiddetli yağış etkili oldu: Çatılar uçtu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 09:14:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balkonda kahve içen çocuk, silahlı saldırıda yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]