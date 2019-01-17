Balkondan Maç Keyfi
1 saat önce
Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakayı bazı taraftarlar evlerinin balkonundan takip etti.
Ümraniyespor ile Fenerbahçe
arasında oynanan müsabakayı bazı taraftarlar evlerinin balkonundan takip etti. Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu ilk maçında Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi bazı taraftarlar balkondan izledi. Kale
arkasında tribün olmamasından dolayı evlerinin balkonlarını dolduran taraftarların heyecanı dikkat çekti.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:46 Kaynak: İHA
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