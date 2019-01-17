Son Dakika Haberleri: Balkondan Maç Keyfi

Balkondan Maç Keyfi

1 saat önce

Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakayı bazı taraftarlar evlerinin balkonundan takip etti.

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Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakayı bazı taraftarlar evlerinin balkonundan takip etti. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi bazı taraftarlar balkondan izledi. Kale arkasında tribün olmamasından dolayı evlerinin balkonlarını dolduran taraftarların heyecanı dikkat çekti.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:46 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Güncel
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