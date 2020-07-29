Uşak'ta dördüncü Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olarak, Banaz OSB Kuruluş Protokolü imzalandı.

Uşak Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza törenine Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Banaz Kaymakamı ve Uşak Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Oğuz Alp Çağlar, Uşak İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir katıldı. Düzenlenen törende konuşan Vali Funda Kocabıyık, Uşak genelinde ekonomik büyümeye katkı sağlayan sanayi ve ticaret alanlarındaki faaliyetlerin daha ileri bir seviyeye çıkması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini, yapılan yatırımlar ile üretimde ve istihdamda artış yaşandığını ifade etti. İlde 3 organize sanayi bölgesi olduğunu dile getiren Kocabıyık, "Uşak OSB, Uşak Deri (Karma) OSB ve Karahallı OSB'de birçok işletme yer almakta ve bu işletmeler ekonomimize ciddi katkılar sağlamaktadır. Uşak OSB'de parsel doluluk oranı yüzde 99, Uşak Deri (Karma) OSB'de parsel doluluk oranı yüzde 100 ve Karahallı OSB'de parsel doluluk oranı yüzde 49'dur. Bu sebeple yeni bir organize sanayi bölgesi kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Uşak- İzmir kara yoluna cepheli, ürün pazarlama, ham madde ve iş gücü temini açısından avantajlar sağlayabilecek Banaz OSB'nin kurulmasına yönelik çalışma başlatıldığını yineleyen Kocabıyık, "İlimizde bulunan ve yatırım arayışında olan sanayicilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermesi beklenilen Banaz OSB'nin; İzmir limanına ve elektrik dağıtım hatlarına yakın olması, doğal gaz hattının bu bölgeden geçmesi ve nakliyatın, çok yakında hizmete geçmesi planlanan hızlı tren ve diğer tren yolu ile gerçekleştirebilme imkanının olması yatırımcılar için pozitif etkenlerdir. Bölgemize yeni yatırımların çekilmesi ile yeni iş olanakları yaratılarak istihdama katkı sağlanacaktır. Ayrıca, firmaların daha iyi koşullarda üretim yapması, planlı sanayi parselleri üreterek girişimcilerin bu nitelikteki parsel taleplerinin en ekonomik ve uygun koşullarda karşılanması, ortak kullanım alanları ile işletmelerin rekabet güçlerinin arttırılması, üretim seviyesinde ve kalitesinde artış sağlanması amaçlanmaktadır.

Banaz ilçemizde Organize Sanayi Bölgesinin kurulması için çalışmalarımız planlı ve hedeflenen şekilde devam etmektedir. Bugün burada Banaz OSB'nin kuruluş protokolünü imzaladık. Çalışmaların tamamlanması ile ilimiz dördüncü sanayi bölgesine kavuşmuş olacak.İlimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Kocabıyık, Banaz OSB Kuruluş Protokolü'nü imzaladı. - UŞAK