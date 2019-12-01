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Bandırmaspor'a moral yemeği

6 saat önce

Bandırmasporlu futbolcular ve yöneticiler, Ankara Demirspor maçı öncesi moral yemeğinde bir araya geldi.

Bandırmaspor'a moral yemeği, System.String[]

Bandırmasporlu futbolcular ve yöneticiler, Ankara Demirspor maçı öncesi moral yemeğinde bir araya geldi.


Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman Bandırmaspor yönetimin ve futbolcular ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Hoş vakit geçen yemekte defans futbolcu Rıdvan Koçak'ın doğum günü de kutlanarak pastası kesildi. Yemek sonrası kısa bir konuşma yapan Osman Kocaman "Bandırmaspor bu kentin en eski ve en önemli markalarından biridir. Ankara Demir maçı öncesi bir araya gelerek takıma moral vermek istedik. Hepimiz Bandırmasporluyuz. Kaliteli bir kadroya sahibiz. Lider olmak önemli olsa da lig sonunda şampiyon olmak en önemlisidir. İnşallah mayıs ayında şampiyonluk yemeğinde yine bir arada olup şampiyonluğumuzu kutlarız. Buradan tüm Bandırmalı iş insanlarına da seslenerek Bandırmaspor'a destek olmaya davet ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Ankara Demirspor, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:23 Kaynak: İHA
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