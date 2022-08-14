Bangladeş, BM'yi Arakanlıların sürdürülebilir geri dönüşlerini sağlamaya çağırdı - Son Dakika
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Bangladeş, BM'yi Arakanlıların sürdürülebilir geri dönüşlerini sağlamaya çağırdı

14.08.2022 22:13
Bangladeş, BM'yi Arakanlıların sürdürülebilir geri dönüşlerini sağlamaya çağırdı

Bangladeş, Birleşmiş Milletler'i (BM) Arakanlı Müslümanların sürdürülebilir geri dönüşlerini sağlamaya çağırdı.

Bangladeş, Birleşmiş Milletler'i (BM) Arakanlı Müslümanların sürdürülebilir geri dönüşlerini sağlamaya çağırdı.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan AK Abdul Momen, Bangladeş'i ziyaret eden BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'i kabul etti.

Momen, görüşmede muhatabı Bachelet'e Arakanlıların ülkede uzun süreli kalışının radikalizm ve suçun yaygınlaşması riski oluşturduğunu, bunun da bölge güvenliğini tehlikeye attığını iletti.

Bangladeş'in, Arakanlıların ülkeye gelişinden bu yana üzerine düşeni yerine getirdiğini vurgulayan Momen, BM'yi Arakanlıların sürdürülebilir geri dönüşünü sağlayacak projelere imza atmaya davet etti.

Bachelet ise BM'nin Arakanlıların güvenli ve gönüllü geri dönüşlerine yönelik çabalarını sürdürdüğünü dile getirdi ve gönüllü geri dönüşler sağlanana kadar Bangladeş'i Arakanlılara eğitim hizmeti vermeye çağırdı.

Bachelet'in ülkenin Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslümanların (Rohingya) kaldığı kampları da ziyaret etmesi planlanıyor.

Ziyaret, Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e sığındığı Ağustos 2017'nin yıl dönümünde yapılması nedeniyle önem taşıyor.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Myanmar'ın Arakan eyaletindeki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Michelle Bachelet, Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş, BM'yi Arakanlıların sürdürülebilir geri dönüşlerini sağlamaya çağırdı - Son Dakika

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