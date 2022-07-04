SUNAMGANJ, 4 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş 'in Sunamganj bölgesinde sel sularıyla kaplı yolda ilerleyen üç tekerlekli araçlar, 3 Temmuz 2022. Bangladeşli yetkililerin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre ülkede daha önce eşi benzeri görülmemiş seller yüzünden can kaybı 100'ü aştı. Sağlık Acil Durum Operasyon Merkezi ve Kontrol Odası'nın günlük sel raporuna göre 17 Mayıs ile 28 Haziran tarihleri arasında selden etkilenen 64 bölgenin 27'sinde 102 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bangladeş'in Sunamganj Bölgesi Sele Teslim Oldu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.