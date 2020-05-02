Bangladeş'te sokağa çıkma yasağı 16 Mayıs'a uzatılacak - Son Dakika

Banladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının 16 Mayıs'a kadar uzatılacağı bildirildi.
Kamu İdaresi Bakanlığı yetkililerinden Abdullah Şibli Sadık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Şeyh Hasina'nın sokağa çıkma yasağının uzatılmasını kabul ettiğini, resmi onayının ardından yasağın yürürlüğe gireceğini söyledi.
Sadık, sokağa çıkma yasağının 16 Mayıs'a kadar uzatılacağını kaydetti.
Kamu İdaresinden Sorumlu Devlet Bakanı Ferhad Hüseyin, 22 Nisan'da yaptığı açıklamada, 26 Nisan'da sona ermesi planlanan yasağın 5 Mayıs'a kadar sürdürüleceğini duyurmuştu.
Bangladeş'te 26 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
165 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 790'a yükselirken, salgın sebebiyle 175 kişi hayatını kaybetmişti.