Bankanın ekspertiz ücreti için iade kararı - Son Dakika

Bankanın ekspertiz ücreti için iade kararı

KAYSERİ'de Eren Gürpınar (33), bankadan 80 bin TL'lik kullandığı konut kredisine ilişkin 545,71 TL ekspertiz ücretinin haksız tahsil edildiği gerekçesiyle Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu.

KAYSERİ'de Eren Gürpınar (33), bankadan 80 bin TL'lik kullandığı konut kredisine ilişkin 545,71 TL ekspertiz ücretinin haksız tahsil edildiği gerekçesiyle Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, Gürpınar'ı haklı bularak, 545,71 TL'nin iadesine karar verdi.

Kayseri'de yaşayan sağlık memuru Eren Gürpınar, bankadan 80 bin TL'lik konut kredisi kullandı. Bu krediye ilişkin banka tarafından 545,71 TL ekspertiz ücreti tahsil edildi. Gürpınar, ücretin haksız yere kesildiği iddiasıyla paranın iadesi için tüketici hakem heyetine başvurdu. Hakem heyeti Gürpınar'ın talebini reddetti. Gürpınar bunun üzerine, Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak, bankadan davacı oldu. 1'inci Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada, şikayetçi Eren Gürpınar hazır bulundu. Dosyayı inceleyen mahkeme, bankanın ekspertiz işlemini yaptığına dair dosyaya herhangi bir fatura sunamadığından davayı kabul ederek, tüketici hakem heyetinin kararını iptal etti. Mahkeme, Gürpınar'ı haklı bularak, ekspertiz ücreti olarak alınan 545,71 TL'nin iadesine karar verdi.

Hayata gözlerini yuman Seyfi Dursunoğlu, "Huysuz Virjin" lakabının nereden geldiğini böyle anlatmıştı
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Sakatlığı geçen Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında oynayabilecek
Yaşadığı olayı anlatan Gürpınar, "Bankadan konut kredisi kullandık. Banka evime ekspertiz ücreti kesiyor. Bunun faturasını da devlete gösteremiyor. Hakem heyeti başvurumuzu reddetse de Tüketici Mahkemesi davamızı kabul edip, bizi haklı buldu ve haksız alınan ekspertiz ücreti yeniden iade edilecek" dedi.


Gürpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bankanın ekspertiz ücreti için iade kararı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:32 Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:31 Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi 20:14 İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu 19:43 Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 15:18 10-13 yaşlarındaki üç çocuk, beş yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
21:32
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
20:31
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
20:14
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
19:43
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
17:20
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
17:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 22:38:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bankanın ekspertiz ücreti için iade kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]