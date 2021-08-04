Baraj sularını arttırma çalışmaları başlatıldı - Son Dakika

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde su seviyesi düşen Kureyşler barajında, su seviyesinin arttırılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanı Gökhan Gürel, AK Parti İlçe Başkanı Cafer Bayrak ve DSİ 34. Şube Müdürü ile birlikte Kureyşler barajında su seviyesinin azalması sebebiyle DSİ tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Bölge tarımı için son derece önemli olan barajın, DSİ çalışmaları neticesinde, çiftçilerimiz kısa süre içerisinde suyla buluşacak. Çalışmalar sonunda sulama ile ilgili belli bir program uygulanacak" dedi. - KÜTAHYA