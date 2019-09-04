Son Dakika Haberleri: 'Barbie' bebeklerin yerini 'Ezo Gelin' bebekler alıyor
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'Barbie' bebeklerin yerini 'Ezo Gelin' bebekler alıyor

1 saat önce

Gaziantep'te tamamen doğal ve sağlıklı bez malzemelerden yapılan 'Ezo Gelin' bebekler, 'Barbie' bebeklerin tahtını sallıyor.

'Barbie' bebeklerin yerini 'Ezo Gelin' bebekler alıyor, System.String[]

Gaziantep'te tamamen doğal ve sağlıklı bez malzemelerden yapılan 'Ezo Gelin' bebekler, 'Barbie' bebeklerin tahtını sallıyor. Yöresel simgeleri de üzerinde barındıran Ezo Gelin bebeklere ilgi her geçen gün artıyor.


Gaziantep'te tamamen doğal bez malzemelerden yapılan el emeği Ezo Gelin bebekler, Barbie ve Sindy gibi modern oyuncak bebeklerin yerini alıyor. İçerisinde plastik ya da kimyasal katkı maddesi bulunmayan Ezo Gelin bebekler, çocuklar ve büyükler tarafından büyük ilgi görüyor. Türk kültürünü yansıtan Ezo Gelin bebeklerin kostümlerinde kutnu kumaşı ile birlikte geleneksel motifler de kullanılıyor. Sağlıklı oluşu ve uygun fiyatı ile de dikkat çeken bez bebekler 15 - 35 lira arasında satılıyor.


Gaziantep'te tamamen el emeği ile yapılan Ezo Gelin bebeklerin satışını yapan Eray Savcı, "Biz ailecek yaklaşık üç yıldır bu işle uğraşıyoruz. Burada kutnu kumaşından yapılmış özellikle Ezo Gelin bez bebekler yapıyoruz. Sattığımız bebeklerin her birinin kıyafetine ve malzemesine göre bir anlamı var. Bu bez bebeklerin bir özelliği de plastikten yapılan 'Barbie' bebeklere nazaran çok daha sağlıklı olmalarıdır. Bez bebekler yapılırken sadece pamuk, ip ve kumaş kullanılıyor. Bu bebekler çeşitli bölgeleri de temsil ediyor. Bu özellikleriyle de bize göre Barbie bebeklerin çok üstündeler" dedi.


Yapılan el emeği bez bebeklerin pek çok insanın geçim kaynağı olduğunu da belirten Savcı, "Bu el emeği bebekler özellikle köylerdeki yaşlı teyzelerimizin geçim kaynağı. Biz bu ürünleri sattıkça onlar kazanıyor ve bu para ile geçimlerini sağlıyorlar. Bu ürünler yapılırken de bölgenin kültürüne göre yapılıyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:00 Kaynak: İHA
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