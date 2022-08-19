3 askeri şehit eden PKK/YPG'li terörist, Suriye'de yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

3 askeri şehit eden PKK/YPG'li terörist, Suriye'de yakalandı

19.08.2022 17:46
3 askeri şehit eden PKK/YPG'li terörist, Suriye'de yakalandı

BARIŞ Pınarı Harekatı bölgesinde 3 askeri şehit eden, 'Habur' kod adlı, PKK/YPG'li terörist Hüseyin Muhammed, Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

BARIŞ Pınarı Harekatı bölgesinde 3 askeri şehit eden, 'Habur' kod adlı, PKK/ YPG'li terörist Hüseyin Muhammed, Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/YPG'li Hüseyin Muhammed isimli örgüt mensubunun, Suriye'de Haseke'den Resulayn bölgesine geçiş yapacağı tespit edildi. Bunun üzerine terörist, Resulayn 'Yerel Kolluk Kuvveti ve Jandarma Danışma Komutanlığı'nın ortak operasyonuyla Resulayn merkezinde yakalandı. Teröristin Haseki/Şeddadi bölgesinde örgütsel eğitim aldığı, örgüt içinde kalaşnikof piyade tüfeği ve Dragunov keskin nişancı tüfeği kullandığı, sözde 'samir taburu'nda faaliyet yürüttüğü belirlendi. Teröristin, Barış Pınarı Harekatı bölgesine terör örgütüne takviye amaçlı geldiği ve 3 Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit edilmesi olayının faili olduğu tespit edildi.


YORUMLAR
500
MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi MSB: 'Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hâle getirildi.' MSB: 'Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hâle getirildi.'
Kaynak: DHA

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 askeri şehit eden PKK/YPG'li terörist, Suriye'de yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:19 ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!
17:18 Başkan Büyükekşi'nin basın toplantısındaki tepki çeken sözleri sonrası TFF'den açıklama yapıldı
16:59 Motorine ikinci zam! Litresi 25 lirayı geçecek
16:59 Finlandiya Başbakan'ı Marin'i katıldığı partide bir erkeğin boynundan öptüğü anlar gün yüzüne çıktı
16:35 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi
16:25 ABD neden Türklere geç vize veriyor? ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi
16:07 Hayvan severler ayakta! Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteriliyor
16:01 Oyuncu Hacı Ahmet Ak, aklından çıkaramadığı rolünü anlattı: Selda Bağcan rolü çok güzeldi
15:51 Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi
15:36 Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamını hackletip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 17:46:51. #1.12#
SON DAKİKA: 3 askeri şehit eden PKK/YPG'li terörist, Suriye'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement