Bariyerleri Söken Şüpheli Yakalandı
23 dakika önce
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kara yolundaki bariyerleri söken şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Şanlıurfa
'nın Hilvan
ilçesinde kara yolundaki bariyerleri söken şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Edinile bilgiye göre, Hilvan - Şanlıurfa karayolunun Kırbaşı
Mahallesi kesiminde bir kişinin bariyerleri söktüğünü gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, hırsızlık yaptığı iddiasıyla M.O.'yu gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:15 Kaynak: İHA
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