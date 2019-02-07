Son Dakika Haberleri: Bariyerleri Söken Şüpheli Yakalandı

Bariyerleri Söken Şüpheli Yakalandı

23 dakika önce

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kara yolundaki bariyerleri söken şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Bariyerleri Söken Şüpheli Yakalandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kara yolundaki bariyerleri söken şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinile bilgiye göre, Hilvan - Şanlıurfa karayolunun Kırbaşı Mahallesi kesiminde bir kişinin bariyerleri söktüğünü gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, hırsızlık yaptığı iddiasıyla M.O.'yu gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:15 Kaynak: İHA

Kırbaşı, Jandarma, Hilvan, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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