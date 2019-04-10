Bartın'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
44 dakika önce
Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:56 Kaynak: İHA
'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Amasra
ilçesine bağlı Kazpınarı köyünde 75 yaşındaki Tahir K. idaresindeki 06 GN 649 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki duvara çarpan otomobil, çarpmanın etkisiyle devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü Tahir K. ile araçta yolcu olarak bulunan 69 yaşındaki eşi Lütfiye K. olay yerine gelen ekiplerce kurtarıldı. Bartın Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaşlı çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BARTIN
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