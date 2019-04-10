Son Dakika Haberleri: Bartın'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bartın'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

44 dakika önce

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bartın'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasra ilçesine bağlı Kazpınarı köyünde 75 yaşındaki Tahir K. idaresindeki 06 GN 649 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki duvara çarpan otomobil, çarpmanın etkisiyle devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü Tahir K. ile araçta yolcu olarak bulunan 69 yaşındaki eşi Lütfiye K. olay yerine gelen ekiplerce kurtarıldı.

Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BARTIN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:56 Kaynak: İHA
Amasra, Bartın, 3. Sayfa
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