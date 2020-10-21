Başakşehir bilgievi kütüphaneleri açıldı - Son Dakika

Başakşehir bilgievi kütüphaneleri açıldı

21.10.2020 14:02
Başakşehir bilgievi kütüphaneleri açıldı, System.String[]

Başakşehir'de, yaklaşık 7 aydır kapalı olan bilgievlerindeki kütüphaneler alınan tedbirlerle kapılarını yeniden açtı.

Başakşehir'de, yaklaşık 7 aydır kapalı olan bilgievlerindeki kütüphaneler alınan tedbirlerle kapılarını yeniden açtı. 7'en 70'e tüm Başakşehirlilerin bir süredir merakla beklediği müzik akademisi, tiyatro akademisi ve BAKMER'de yeni dönem için ön kayıtlar başladı.

Başakşehirli kitap kurtları, Covid-19 nedeniyle ara verilen kütüphanelerine geri döndü. Bilgievlerinde yeniden kitaplarına kavuşan çocuklar, geri dönmenin heyecanını doyasıya yaşadı. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında girişte ateşi ölçülen çocuklara hijyen seti de veriliyor. Veliler de alınan tedbirler sayesinde çocuklarını bilgievlerine güvenle getirmenin huzurunu yaşıyor.

Başakşehir Bilgievlerinde uzun bir aradan sonra ön kayıtların başladığını belirten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Eğitim Şefi Bilal Sekman, "Sağlık Bakanlığının uyarıları doğrultusunda maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle dikkat ediyoruz. Önce sağlık diyoruz ve bütün planlarımızı buna göre yapıyoruz" dedi.

2 salonda randevulu hizmeti

Kütüphanelerde kitap okuma, ödünç alma ve iade-değişim sürecinin de başladığını kaydeden Sekman, "Kütüphaneye gelen kitaplar havalandırılıyor. EBA destek noktaları ile 9 bilgievimizde bu hizmet devam ediyor. Akif İnan ve Güvercintepe Bilgievi'nde çalışma salonları randevu sistemi ile birlikte aktif hale getirdik. Diyetisyen hizmetimiz de aktif bir şekilde devam ediyor. Kısmen aktif ettiğimiz bilgievlerinde ön kayıtlarımız başladı. Aynı zamanda müzik ve tiyatro akademileri, BAKMER ön kayıtlarımız başladı" şeklinde konuştu.

İstediği kitaplara yeniden ulaşabileceğini dile getiren Mihrişah Özdoğan, "7 ay önce bilgievlerinin kapanmasıyla kütüphaneler de kapanmıştı. Bu yüzden istediğimiz kitapları alamıyorduk. Şimdi evde olmayan istediğimiz kitapları yeniden alabiliyoruz" dedi.

Anne Gülşah Özdoğan ise bu açılışın çocuklara psikolojik olarak da destek olduğunu söyledi. Başakşehir Belediyesine teşekkür eden Özdoğan, "Alınan önlemleri yeterli buldum. Ateşimiz ölçülüyor, maskeniz olsa da olmasa da yenisiyle değiştirilebiliyor. Bu anlamda herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Salgından önce kütüphaneyi sık kullandığını belirten Hilal Şafak, "Yeniden açıldığı için mutluyum, daha fazla kitap okuma imkanım olacak" dedi. Çocuklarını güvenle bilgievlerine gönderebileceğini söyleyen anne Firdevs Özlem Şafak ise, "Bilgievleri açıldığından beri üyesiyiz. Virüs nedeniyle kapalı olması bizim için zor oldu. Açılması bizi çok mutlu etti. Gerekli tedbirlerin alındığını düşünüyorum. Çocuklarımı güvenle göndereceğim" diye konuştu.

"Kitaplara kavuştuk"

Kitaplara kavuştukları için mutlu olduklarını dile getiren Sevdenur İstek, "Sürekli geldiğimiz bir yerdi. Buraya geldiğim için, kitaplara kavuştuğum için çok mutluyum" dedi. Kardeşi Onur İstek ise salgından önce kütüphaneye sık sık geldiğini, kapandığı için üzüldüğünü söyledi. Anne Bahriye İstek de, "Salgından önce sürekli geldiğimiz bir kurumdu. Açıldığı için çok mutluyum. Kitaplara kavuşmak, bilgievini görmek beni mutlu ediyor. Pandemi dönemi evde kalmak çok zordu. Bilgievlerinin açılması çocukların aktivitesi, kitaplara kavuşması açısından çok iyi oldu. Belediyemizin uyguladığı tedbirler, kitapların korunması olsun, girişte ateş ölçümü, dezenfektan olsun tüm önlemler alınmış durumda" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Başakşehir bilgievi kütüphaneleri açıldı
Başakşehir bilgievi kütüphaneleri açıldı
Başakşehir bilgievi kütüphaneleri açıldı

Başakşehir, Tiyatro, Müzik, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir bilgievi kütüphaneleri açıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu Aslı Enver, Kerem Tunçeri'yle görüşmek için ev tuttuğu iddiaları nedeniyle dava açacak Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi Akılalmaz plan! İlişkilerini başkalarına anlatan eski sevgilisini günlük kiralık eve çağırıp öldürmüş Depreme canlı yayında yakalanan İzlanda Başbakanı büyük korku yaşadı Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı Cüzdanını parkta düşüren şahıs, masada bıraktığı çöpleri toplayınca kimliğini geri alabildi
Fenerbahçe Garry Rodrigues'in ardından Nabil Dirar'la da yollarını ayıracak Fenerbahçe Garry Rodrigues'in ardından Nabil Dirar'la da yollarını ayıracak         
14:45
4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi 4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi         
14:17
Son Dakika! Eski HDP'li milletvekili Demir Çelik'in gri kategoride aranan terörist oğlu yakalandı Son Dakika! Eski HDP'li milletvekili Demir Çelik'in gri kategoride aranan terörist oğlu yakalandı         
14:11
5 partiye 481 milyon TL'lik Hazine yardımı yapılacak! İşte partilerin alacağı tutarlar 5 partiye 481 milyon TL'lik Hazine yardımı yapılacak! İşte partilerin alacağı tutarlar         
14:02
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Taksiciler Esnaf Odası'na sert yanıt: Herkes yetkisini bilecek İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Taksiciler Esnaf Odası'na sert yanıt: Herkes yetkisini bilecek         
13:35
Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı         
12:53
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı         
11:11
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi         
10:37
Yaşlı adamın başına zorla kolonya döküp maske takmıştı: 5 yıla kadar hapsi isteniyor Yaşlı adamın başına zorla kolonya döküp maske takmıştı: 5 yıla kadar hapsi isteniyor         
10:22
Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği bıraktı, gerçeğini aldı Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği bıraktı, gerçeğini aldı         
10:16
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
"Darkside" adlı bilgisayar korsanı grubu, çaldıkları parayı hayır kurumlarına bağışlıyor         
07:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 15:07:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir bilgievi kütüphaneleri açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei