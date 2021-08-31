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Başakşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Başakşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

31.08.2021 09:43

Başakşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Başakşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Resmi törenlerin ardından düzenlenen kortej yürüyüşüne ve Bahçeşehir Gölet'teki etkinliklere Başakşehir ilçe sakinleri büyük ilgi gösterdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı Başakşehir'de coşkuyla kutlandı. Büyük Taarruz Zaferi'nin 99. yıl dönümündeki kutlamalar, Bahçeşehir Tören Alanı'nda çelenk koyma töreniyle başladı. Törene Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Garnizon Komutanı İstihkam Albay Muharrem Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Necati Altuğ Şahin, dernek ve siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞAKŞEHİR'DEKİ VATANDAŞLAR MARŞLAR EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜ

Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona eren törenin ardından Başkan Kartoğlu, Bahçeşehir Ek Hizmet Binasında tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu Muhsin Ertuğrul Sanat Merkezi'nde devam etti. Etkinliklerin bir sonraki durağı kortej yürüyüşü oldu. Bahçeşehir Ek Hizmet Binasının önünde toplanan Başakşehir ilçe sakinleri, marşlar eşliğinde Bahçeşehir Gölet'te yapılacak olan etkinlik alanına yürüdü. Yürüyüşe Başkan Kartoğlu da katıldı.

'30 AĞUSTOS MİLLETİMİZİN ZAFER BAYRAMIDIR'

30 Ağustos'un gurur ve zafer günü olduğunu söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Sizlerle birlikte mutluluğun şehri Başakşehirimizde bu coşkuyu paylaşmanın gururunu yaşıyorum. Çağlar açan çağlar kapatan, gittiği her yere huzur getiren bir milletin torunları olmaktan mutluluk duyuyorum. Ağustos ayı bizim için zafer ayıdır. 30 Ağustos, hür milletin şahlanışının günüdür. Bir milletin yeniden yükseliş günüdür. 30 Ağustos bizim kurtuluş zaferimizdir. Bu azmi yıllar geçse de aynı duyguyla yaşıyor, aynı duyguyla devam ettiriyoruz. Bu vesileyle milletimiz için, vatanımız için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum.' diye konuştu.

Bahçeşehir Gölet'te, Başakşehir'deki yaşayanlar için özel hazırlanan sahne şovları yapıldı. Işık gösterileri, bando konseri ve DJ performansı ile binlerce Başakşehir ilçe sakini, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Başakşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Başakşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Başakşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Başakşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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