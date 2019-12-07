Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de gecekondu yangınında bir kişi dumandan etkilendi
Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de gecekondu yangınında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Başakşehir'de gecekondu yangınında bir kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

Başakşehir'de bir gecekonduda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Başakşehir'de gecekondu yangınında bir kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Başakşehir'de bir gecekonduda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Yangın, akşam saatlerinde Başakşehir, Altınşehir Mahallesi İntepe Sokak'ta bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün evi sararken, mahalleli sokağa döküldü. Yangını gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangında evi boşaltan aileden bir kişi dumandan etkilenerek yardım bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen şahsı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Başakşehir, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yaşlı kadın, kızının çıkardığı öne sürülen yangında öldü
Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti Silivri'de vücudunda çürüklerle evde bulunan kişi hastanede öldü İki ev arkadaşını boğazından bıçaklayan şüpheli cinsel istismara maruz kaldığını iddia etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 06:27:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de gecekondu yangınında bir kişi dumandan etkilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]