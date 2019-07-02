Başakşehir'de sağlık kontrolleri başladı
1 saat önce
Medipol Başakşehir'de, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu öncesi sağlık kontrolleri gruplar halinde başladı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:50 Kaynak: İHA
Medipol Başakşehir
'de, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu öncesi sağlık kontrolleri gruplar halinde başladı.
Sağlık kontrolü için Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne gelen ilk gruptaki futbolculardan, Robinho
, Marcio Mossoro
, Kerim Frei
, Tunay Torun
, Aurelien Chedjou, Yaren Sözer, Emre Kaplan
ve Muhammet Demir
'e kan tetkiklerinin ardından uzman doktorlar tarafından iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji muayeneleri yapıldı. - İSTANBUL
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