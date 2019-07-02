Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de sağlık kontrolleri başladı
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Başakşehir'de sağlık kontrolleri başladı

1 saat önce

Medipol Başakşehir'de, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu öncesi sağlık kontrolleri gruplar halinde başladı.

Başakşehir'de sağlık kontrolleri başladı, System.String[]
Medipol Başakşehir'de, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu öncesi sağlık kontrolleri gruplar halinde başladı.

Sağlık kontrolü için Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne gelen ilk gruptaki futbolculardan, Robinho, Marcio Mossoro, Kerim Frei, Tunay Torun, Aurelien Chedjou, Yaren Sözer, Emre Kaplan ve Muhammet Demir'e kan tetkiklerinin ardından uzman doktorlar tarafından iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji muayeneleri yapıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:50 Kaynak: İHA
Muhammet Demir, Başakşehir, Spor
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