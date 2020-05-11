Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolları 20 Mayıs'ta açılacak - Son Dakika

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Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolları 20 Mayıs'ta açılacak
6 saat önce
Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarının havadan görüntüleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun incelemeleri İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi bağlantı yolları şantiyesinde incelemelerde bulundu.
Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarının havadan görüntüleri
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun incelemeleri İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi bağlantı yolları şantiyesinde incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 04:26 Kaynak: AA
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