Başbakan Medvedev, güvenlik konseyinde görev alacak - Son Dakika
Son Dakika Politika Başbakan Medvedev, güvenlik konseyinde görev alacak - Son Dakika

Başbakan Medvedev, güvenlik konseyinde görev alacak

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetin istifasının ardından Başbakan Dmitry Medvedev'in güvenlik konseyinde görev alacağını söyledi.

Başbakan Medvedev, güvenlik konseyinde görev alacak, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetin istifasının ardından Başbakan Dmitry Medvedev'in güvenlik konseyinde görev alacağını söyledi.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni anayasa için referandum yapılması çağrısının ardından Dmitry Medvedev başbakanlığındaki Rus hükümeti istifa etti. Putin, istifa dilekçesini kendisine sunan Medvedev ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı Medvedev'e teşekkür eden Putin, Medvedev'in yeni görevi konusunda da açıklama yaptı.


Yeni hükümetin kuruluncaya kadar mevcut hükümetin görevini sürdüreceğini açıklayan Putin, Medvedev'in güvenlik ve savunma konularında bilgi ve becerilerinden istifade etmek istediklerini söyleyerek, "Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum ve yakında bu görevlendirmeyi yapacağım. Bilindiği gibi güvenlik konseyinin başkanı Rusya Devlet Başkanı'dır. Medvedev bu konularda her zaman başarılıydı ve güvenlik konularında başarılı olacağını düşündüğümden bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Gelecekte Medvedev'in bu konularla ilgilenmesini istiyorum" dedi.


Dimitri Medvedev, Putin'in yeni görevlendirmeleri gerçekleştirmesinden sonra Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini üstlenecek. - MOSKOVA

Dmitri Medvedev, Vladimir Putin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'da Medvedev'in istifasının ardından başbakan olacak kişi belli oldu
Son anket yayımlandı! 3 parti baraj altında kalıyor İYİ Parti'den Bahçeli'ye destek: 'FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkartılmalı' açıklamasını sonuna kadar destekliyoruz YSK'da yeni dönem! Başkan Sadi Güven ve 5 üyenin yerine seçim yapılacak

Son Dakika Haberleri
00:18 15 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
00:10 İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda - Son Dakika Haber
00:10 Başkent'te kaza: 1 ağır yaralı - Son Dakika Haber
00:05 İkizleri sobadan sızan karbonmonoksit gazı ayırdı - Son Dakika Haber
00:05 Maskeli soyguncu vurularak öldürüldü - Son Dakika Haber
23:08 Zarif: İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor - Son Dakika Haber
22:56 Kocası tarafından aldatılan kadının intikamı çok acı oldu! Sabah uyanan koca, soluğu acil serviste aldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 00:23:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başbakan Medvedev, güvenlik konseyinde görev alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]