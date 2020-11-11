Başhekim Güneş: Bu mücadelenin tüm kahramanlarının haline acıyınız - Son Dakika

Başhekim Güneş: Bu mücadelenin tüm kahramanlarının haline acıyınız

11.11.2020 23:02
Başhekim Güneş: Bu mücadelenin tüm kahramanlarının haline acıyınız, System.String[]

KOCAELİ Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş koronavirüs vaka sayılarının ve yoğun bakım ihtiyacı duyan hasta sayısının artışının uyarıların etkili olmadığını gösterdiğini belirterek, "Her gün kaybettiğimiz yakınlarımızın acı haberleri bizde etkili...

KOCAELİ Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş koronavirüs vaka sayılarının ve yoğun bakım ihtiyacı duyan hasta sayısının artışının uyarıların etkili olmadığını gösterdiğini belirterek, "Her gün kaybettiğimiz yakınlarımızın acı haberleri bizde etkili olmuyorsa, okullarına hasret çocuklarımızın, gençlerimizin ruh hali bize ders olmuyorsa, maddi ve manevi kayıplar bizim için önem arz etmiyorsa, aylardır bu mücadelede ruhen ve beden perişan olan sağlık çalışanlarının, daha doğrusu bu mücadelenin tüm kahramanlarının haline acıyınız" dedi.

Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Prof. Dr. Güneş vaka sayılarınının koronavirüs ile ilgili uyarıların etkili olmadığını gösterdiğini ifade ederek, "Ne zaman yardımcı olacaksınız?" başlıklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:  "Covid-19 ile ilgili gerek sosyal medyadan gerekse diğer kanallardan uyarıların her şekli yapılıyor. Etkili olup olmadığını, ne kadar etkili olduğunu veya ne kadar dikkate alındığını bilemiyorum. Son zamanlarda vakaların bu kadar artışı, yoğun bakım ihtiyacı duyan hastalarımızın artışı uyarıların etkili olmadığını gösteriyor. Pandemi polikliniklerinde saat gece 2.30' lara kadar devam eden kuyruklar bize bu kanıya varmamıza yol açıyor. Sadece özet olarak şunu yazmak istiyorum; Her gün kaybettiğimiz yakınlarımızın, dostlarımızın acı haberleri bizde etkili olmuyorsa, okullarına hasret çocuklarımızın, gençlerimizin ruh hali bize ders olmuyorsa, maddi ve manevi kayıplar bizim için önem arz etmiyorsa, aylardır bu mücadelede ruhen ve beden perişan olan sağlık çalışanlarının, daha doğrusu bu mücadelenin tüm kahramanlarının haline acıyınız. Bu yolda her gün kaybettiğimiz, mücadelede hastalanıp daha iyileşme süresini doldurmadan cepheye koşanları düşünün. Biz rahat yataklarımızda rüya aleminde yaşarken hastane koridorlarında canlara can olmak için oda oda koşup perişan olan sağlıkçılarımızın halini düşünün. Bu savaş bizim cephemizde bitmedi ve ilk günkü gibi aynı yoğunlukla devam ediyor. Alkışlar bitse de, övgü dolu kalemler kırılsa da biz mücadelemize devam ediyoruz. Ya siz! Siz bize ne zaman yardımcı olacaksınız?"


Başhekim Güneş: Bu mücadelenin tüm kahramanlarının haline acıyınız
Başhekim Güneş: Bu mücadelenin tüm kahramanlarının haline acıyınız
Başhekim Güneş: Bu mücadelenin tüm kahramanlarının haline acıyınız
Başhekim Güneş: Bu mücadelenin tüm kahramanlarının haline acıyınız

Eğitim Araştırma Hastanesi, Mustafa Güneş, Farabi, Darıca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başhekim Güneş: Bu mücadelenin tüm kahramanlarının haline acıyınız - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye ile Rusya arasında Dağlık Karabağ muhtırası imzalandı Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Akıncı TİHA'nın 3. prototipi yolda Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Şener Şen'den sevindiren haber İntihara teşebbüs ihbarına giden polis, boğazı kesik kadın cansız bedeni buldu Juventus, Ronaldo'yu Neymar takasında kullanmayı planlıyor Muharrem İnce, partisini topa tuttu: Yalanın da, iftiranın da, kurgunun da merkezi CHP Genel merkezi Beyaz Saray'a geçiş hazırlığı! Joe Biden'ın kabinesinde yer alacak muhtemel isimler gündeme geldi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi
81 ilde kamuya açık alanlarda neden sigara içmek yasaklandı? Uzmanlar haklı gerekçeleri tek tek sıraladı 81 ilde kamuya açık alanlarda neden sigara içmek yasaklandı? Uzmanlar haklı gerekçeleri tek tek sıraladı         
22:58
Türkiye, konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı Türkiye, konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı         
22:33
Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı         
22:22
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
İstanbul'da sigara içilmesi yasaklanan yerleri Vali Yerlikaya açıkladı İstanbul'da sigara içilmesi yasaklanan yerleri Vali Yerlikaya açıkladı         
21:11
Son Dakika: 81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı Son Dakika: 81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı         
21:02
İşgalden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesi duyuldu İşgalden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesi duyuldu         
20:28
Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş, cinayetleri itiraf etti Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş, cinayetleri itiraf etti         
19:48
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi         
17:07
Sosyal medyada 'hilafet' paylaşımı yapan bekçiye soruşturma açıldı Sosyal medyada 'hilafet' paylaşımı yapan bekçiye soruşturma açıldı         
15:53
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 23:13:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başhekim Güneş: Bu mücadelenin tüm kahramanlarının haline acıyınız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei