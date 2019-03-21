Başkan Adayı Serhat Oğuz'dan Çocuklara Satranç Takımı
1 saat önce
AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı ziyaretler sırasında çocuklara satranç takımı hediye ediyor.
AK Parti
'nin ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan
Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz
, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı ziyaretler sırasında çocuklara satranç takımı hediye ediyor.
AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, eğitimci aday kimliği ile öne çıkıyor. Kahramankazan'da 20 yıla yakın öğretmenlik ve son olarak da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
yapan Oğuz, seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Oğuz, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı ziyaretler sırasında bir araya geldiği çocuklara satranç takımı hediye ediyor. Çocuklarla birlikte satranç da oynayan Oğuz, onlarla eğlenceli vakit geçiriyor.
Oğuz, öğretmenlik ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü dönemlerinde çocukların spor ve zihinsel aktivitelerini zenginleştirebilmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Ülkemizin ve dünyamızın geleceği olan yavrularımızın zihinsel aktivitelerini zenginleştirmek için onlara satranç takımlarımızı hediye ediyoruz. Belediye başkanı seçildikten sonra da yavrularımız, ciğerparelerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:46 Kaynak: İHA
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