Başkan Akgün'ün acı günü

Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün
'ün kayınpederi Hacı Mustafa Gümüşoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti. Büyükçekmece Kuba Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gümüşoğlu, Büyükçekmece Yeni Mezarlığa defnedildi.
Akgün teşekkür etti
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün kayınpederi Hacı Mustafa Gümüşoğlu hayata gözlerini yumdu. Gümüşoğlu için Büyükçekmece Kuba Camii'nde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katılarak Başkan Akgün ve ailesinin acısını paylaştı. Kuba Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı öncesinde kısa bir konuşma yapan Başkan Akgün, Mustafa Gümüşoğlu'nu son yolculuğunda yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Kılınan cenaze namazının ardından Gümüşoğlu, Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Defin işleminin ardından Başkan Akgün ve eşi Hatice Akgün Kuba Camii taziye evinde taziyeleri kabul etti.
Katılım çok yoğun oldu
Cenaze namazına CHP Milletvekilleri Ali Şeker
, E. Gülizar Emecan, Büyükçekmece Kaymakamı Mehmet Özel, Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Caner Dermirkol, Bakırköy
Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu
, Kadıköy
Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı
, Beylikdüzü
Belediye Başkanı M. Murat Çalık, Küçükçekmece
Belediye Başkanı Kemal Çebi
, Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt
, Çatalca
Belediye Başkanı Mesut Üner
, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı H. Remzi Gökbulak, İYİ Parti
Büyükçekmece İlçe Başkanı Fatih Gürakar
, AK Parti
Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik
, Büyükçekmece Emniyet Müdürü Murat Yıldırım
, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
'nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul il yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İSTANBUL