Son Dakika Haberleri: Başkan Akgün'ün acı günü
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Akgün'ün acı günü

1 saat önce

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün kayınpederi Hacı Mustafa Gümüşoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti.

Başkan Akgün'ün acı günü, System.String[]
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün kayınpederi Hacı Mustafa Gümüşoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti. Büyükçekmece Kuba Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gümüşoğlu, Büyükçekmece Yeni Mezarlığa defnedildi.

Akgün teşekkür etti

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün kayınpederi Hacı Mustafa Gümüşoğlu hayata gözlerini yumdu. Gümüşoğlu için Büyükçekmece Kuba Camii'nde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katılarak Başkan Akgün ve ailesinin acısını paylaştı. Kuba Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı öncesinde kısa bir konuşma yapan Başkan Akgün, Mustafa Gümüşoğlu'nu son yolculuğunda yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Kılınan cenaze namazının ardından Gümüşoğlu, Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Defin işleminin ardından Başkan Akgün ve eşi Hatice Akgün Kuba Camii taziye evinde taziyeleri kabul etti.

Katılım çok yoğun oldu

Cenaze namazına CHP Milletvekilleri Ali Şeker, E. Gülizar Emecan, Büyükçekmece Kaymakamı Mehmet Özel, Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Caner Dermirkol, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Beylikdüzü Belediye Başkanı M. Murat Çalık, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı H. Remzi Gökbulak, İYİ Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Fatih Gürakar, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik, Büyükçekmece Emniyet Müdürü Murat Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul il yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:50 Kaynak: İHA
cenaze, büyükçekmece belediye başkanı, hasan akgün, büyükçekmece, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Enis Foforoğlu'nun cenazesinde Hamdi Alkan ile eşinin tartışılan fotoğrafı Belediye personeli eğitiminde cansız mankenler kefenlenip, defnedildi Tabut başında fotoğraf çektiren Selen Görgüzel, eleştirilere ateş püskürdü Cenazede fotoğraf çektiği için eleştirilen Hamdi Alkan, eleştirilere ateş püskürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 11:34:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Akgün'ün acı günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]