Başkan Aras Avukatların Gününü Kutladı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Bitez Adliyesi önünde düzenlenen resmi törene katıldı.

Tören, Adliye önündeki Atatürk büstüne tüm avukatlar adına çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Muğla Baro Temsilcisi Av. Cavidan Karagöz Özyiğit, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Özyiğit, konuşmasında hukuk güvencesinin ancak bağımsız yargı ile sağlanabileceğini vurgulayarak ülkemizde bağımsız yargı ve yargı güvencesi sorunlarının yaşandığını belirtti. Özyiğit, avukatların demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelesinde üstlendiği sorumluluğun önemine değinerek, meslektaşlarının gününü kutladı.



CHP İlçe Başkanı Halil Karahan ve bazı belediye meclis üyelerinin de katıldığı törende bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, tüm avukatların gününü kutladığını belirterek "Türkiye'de güçler ayrılığı ne ise yargıda da iddia, savunma ve yargılama aynı prensiple çalışır. O yüzden sizlerin özellikle hak aranmasında ne kadar önemli bir mevkide olduğunuzu çok iyi biliyorum. Her zaman sizlere ihtiyacımız var. Hakkımızı koruyan çok önemli bir müessese avukatlık müessesesi. O nedenle sizlere görevlerinizde başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi.



Başkan Aras, törenin ardından Bodrum Adliyesi içindeki Baro Temsilciliği'ni ziyaret etti. Özyiğit ve avukatlar, Aras'a yeni görevinde başarılar dileyerek; "Bizler toplumsal her konuda, Bodrum için her şeye varız. Baro olarak yanınızda olmaya hazırız." mesajı verdi. - MUĞLA

