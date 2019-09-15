Başkan Ataç, Fevzi Çakmak sakinleriyle buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Yaşar Özkaya ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.



Başkan Ataç, son olarak Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Yaşar Özkaya'yı ziyaret etti. Muhtarlıkta Özkaya ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Ataç, vatandaşların sorularını cevaplayarak, taleplerini dinledi. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Muhtar Özkaya, Başkan Ataç'ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mahallelerine yapılan ve yapımına devam edilen hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Başkan Ataç ise, sıcak karşılamadan ve gösterdikleri misafirperverliğinden dolayı Muhtar Özkaya ve mahalle sakinlerine teşekkür ederek, muhtarlar ve mahalle sakinleriyle buluşmalarına devam edeceğini kaydetti.



Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı ve Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler'in de yer aldığı buluşma, günün anısına hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR