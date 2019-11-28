Son Dakika Haberleri: Başkan Başdeğirmen'den amatör futbola destek müjdesi
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Başkan Başdeğirmen'den amatör futbola destek müjdesi

6 saat önce

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milli Egemenlik Stadı'nda, Belediye Futbol Turnuvası kapsamında oynanan Belediye Meclisi Üyeleri ile İtfaiye Müdürlüğü karşılaşmasını izlediği sırada, aynı sahada antrenman yapan 1.

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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milli Egemenlik Stadı'nda, Belediye Futbol Turnuvası kapsamında oynanan Belediye Meclisi Üyeleri ile İtfaiye Müdürlüğü karşılaşmasını izlediği sırada, aynı sahada antrenman yapan 1. Amatör Futbol Ligi takımlarından Emresporlu futbolcuları da ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.


Kırmızı-Siyahlı futbolculara, teknik heyet ve yöneticilere başarı dileklerini ileten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, amatör takımlara duyarsız kalmadıklarını, gereken desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.


Başkandan, top ve malzeme desteği sözü


Belediye Başkanı Başdeğirmen, "Önümüzdeki hafta amatör ligde mücadele eden küçük sporcularla buluşacağız. Sporcularımıza, forma, eşofman, top ve diğer spor malzemeleri yardımında bulunacağız. Amatör takımlarımızı göz ardı etmeden destek olacağız. Bu güzelliği tüm takımlarımıza yaşatacağız" dedi.


Başdeğirmen: "Çocuklarımızı bu sahalara çekmemiz lazım"


Şu anda en büyük ihtiyacın spor yapan gençlik yetiştirmek olduğuna vurgu yapan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Dünyaya baktığımız zaman tüm ülkeler sporla bir yerlere gelmişler. Bizim de gençlerimizi iyi yetiştirmemiz lazım. Çocuklarımızı bu sahalara çekmemiz lazım. Belediye olarak bizlerde gençlerimizi bu sahalara çekebilmek için ne yapmamız gerekiyorsa her şeyi yapmaya hazırız. Sizlerle ve tüm sporcularımızla beraberiz. Isparta'mız bu yıldan sonra sporda çok daha güzel ivmeler kazanacak. Hep birlikte bunu göreceğiz, başaracağız" dedi.


Özsavlu: "Böyle bir yardımı bu güne kadar almadık"


Emrespor Teknik Direktörü Mustafa Özsavlu'da, Başkan Başdeğirmen'in antrenmanlarını ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyetini ifade ederek, "Başkanım, ben 12 sene federasyon başkanlığı yaptım, böyle bir yardımı bu güne kadar almadık. Bunlar gerçekleşince Isparta sporumuz da bir adım daha ileriye gider. Seçim döneminde spor müdürlüğü oluşturacağız demiştiniz, bugün bu müdürlüğün kurulması bizleri memnun etti. Bu müdürlüğü kurarak, spora bakış açınızı da göstermiş oldunuz" şeklinde konuştu. - ISPARTA

Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:29 Kaynak: İHA
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