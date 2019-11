Başkan Bıyık'tan Osmangazi'ye müjdeler

'Gönül Buluşmaları' programı kapsamında Osmangazi Mahallesi'nde halk meclisi düzenleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşlara yapılacak projelerin müjdelerini verdi.



Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 'Gönül Buluşmaları' kapsamında mahallelerde halk meclislerine devam ediyor. Osmangazi Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Bıyık, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Şentepe Camii Konferans salonunda gerçekleşen ve vatandaşların oldukça yoğun ilgi gösterdiği mahalle buluşmasına Başkan Muzaffer Bıyık'ın yanı sıra AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, başkan yardımcıları, mahalle muhtarı, AK Parti mahalle başkanı, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri, ilçe yöneticileri ve çok sayıda mahalleli katıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belediye çalışmaları hakkında bilgiler aktarırken Osmangazi'ye müjdeleri de sıraladı.



Osmangazi sakinlerine yerel seçimlerde verdikleri destekten dolayı da teşekkür eden Başkan Bıyık, "Osmangazi Mahallesi hizmetlerin en güzelini hak ediyor. Bütün mahallelerde olduğu gibi Osmangazi mahallesinde de seçimde söz verdiğimiz bütün projeleri gerçekleştireceğiz. Başta Osmangazi köprüsüne yaya geçidinin de olduğu ikinci bir üst geçidi Büyükşehir ile birlikte yapacağız. Yine Büyükşehir Belediyemizle birlikte Darıca'ya yaklaşık 70 milyon TL altyapı yatırımı yapacağız. Osmangazi Mahallemizde de altyapı yenileme çalışması yapacağız. Aşıroğlu Caddesi'nde yağmursuyu hattı ve altyapı ile birlikte prestijli cadde uygulamasını hayata geçireceğiz ve kaldırımları da yenileyeceğiz. Ağıroğlu Caddesi üzerinde bulunan İbrahim Pehlivan döneminde yapılan Gençlik Merkezi'ni yeniden hayata geçireceğiz. Orada Sosyal Yaşam Merkezi kuracağız. Kadınlarımız ve çocuklarımızın faydalanabileceği bir merkez haline getireceğiz. Bir katında da giymiyorsan giydir kampanyası kapsamında ihtiyaç sahipleri için mağaza açacağız" dedi.



Her zaman halkın içinde olacağını ve sokaktan ayrılmayacağını kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, "Biz emanetçiyiz, meşgul ettiğimiz koltuğun hakkını vererek şeffaf belediyecilik uygulayacağız. Meclis toplantılarımızı ve bütün ihalelerimizi canlı yayınlıyoruz. Ne yapıyorsak milletimizin gözünün önünde yapıyoruz. Cep telefonumu sosyal medyadan paylaştım herkes beni arayıp istediğini sorabiliyor. Burada olduğu gibi bütün mahallelerde gönül buluşmalarına devam edeceğiz. Her zaman ulaşılabilir bir belediye başkanı olacağım. Makamda oturup belediyeyi yönetmeyeceğiz. Her zaman sizin aranızda olacağız ve sizlerle kenti birlikte yöneteceğiz" diye konuştu.



Daha sonra vatandaşlar teker teker Başkan Muzaffer Bıyık'a sorunlarını ve taleplerini ilettiler. Başkan Muzaffer Bıyık da soruları tek tek not alarak en kısa zamanda taleplerin yerine getirilmesi için çalışacaklarını söyledi. - KOCAELİ