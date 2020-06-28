Başkan Çınar, YKS' ye giren öğrencileri yalnız bırakmadı - Son Dakika

Başkan Çınar, YKS' ye giren öğrencileri yalnız bırakmadı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren öğrencileri ve ailelerini ziyaret ederek, başarılar diledi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren öğrencileri ve ailelerini ziyaret ederek, başarılar diledi. Başkan Çınar, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için su, maske ve meyve suyu dağıttı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da LGS sınavında olduğu gibi YKS'de de öğrenci ve ailelerin yanında olarak, onların heyecanına ortak oldu. Vali Galip Demirel Ortaokulu ve Beydağı Anadolu Lisesi önünde bekleyen öğrenciler ve velilerine başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Bugün gençlerimiz ve aileleri için heyecanlı bir gün ve Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bizler her zaman olduğu gibi bugünde hemşerilerimizin yanındayız. Geleceğimizi emanet ettiğimiz tüm gençlerimize Yükseköğretim Kurum Sınavı'nda öncelikle en kalbi duygularımla başarılar diliyorum. Korona virüs salgını nedeniyle okullarından ayrı kalan öğrencilerimiz, uzaktan eğitimler alarak sınava hazırlandılar, herkes gibi onlarda zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiler. Ancak bizler ve aileleri onlara sonuna kadar güveniyor ve inanıyoruz. Bugün de hem öğrencilerimize hem de velilerimize ikramda bulunmak için okullarımızın önlerinde stantlar kurduk, maske, su ve meyve suyu dağıttık. Öğrencilerimiz heyecan yapmadan, dikkatli bir şekilde soruları okuyarak verecekleri doğru yanıtlarla inşallah sınavlarını başarıyla geçecekler. Rabbim, gençlerimize emeklerinin karşılığını almalarını nasip etsin. Öğrencilerimizin hem sınavlarda hem de daha sonraki okul ve meslek hayatlarında elde edecekleri başarılarla daha güzel bir geleceğe kavuşacağız. Çocuklarının yanında olmak için okul önlerinde heyecanla bekleyen aile yakınlarının da heyecanlarını paylaştık. Bütün öğrencilerimize, gönüllerinden geçen üniversitelere yerleşmelerini temenni ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 14:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çınar, YKS' ye giren öğrencileri yalnız bırakmadı - Son Dakika

Son Dakika

20:28 Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu 19:45 CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi 19:27 Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı 18:02 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:41 Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:53 Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
20:28
Çaykur Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı
20:24
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
19:44
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
19:26
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
19:10
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
18:45
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert eleştiri: Trabzonspor ve Alanyaspor'a ceza veremiyorlar, yemiyor
18:29
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
18:28
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
18:27
İkna çalışmaları sonucu birisi gri listede yer alan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
18:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 20:34:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Çınar, YKS' ye giren öğrencileri yalnız bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]