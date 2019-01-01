Başkan Cömertoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Sevinci ve hüznü birlikte yaşadığımız 2018'i geride bırakırken yeni yılın hepimize sağlık, huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Sevinci ve hüznü birlikte yaşadığımız 2018'i geride bırakırken yeni yılın hepimize sağlık, huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu yayımladığı yeni yıl mesajında tüm insanlığın yeni yılını tebrik ederek 2019'un umutların çoğaldığı, barış ve kardeşliğin dünyaya egemen olduğu, terör ve şiddetin son bulduğu bir yıl olmasını diledi. 2018'de herkesi derinden üzen hadiselerde şehit olan güvenlik güçlerine ve terör eylemlerinde katledilen vatandaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet dileyen Başkan Cömertoğlu, mesajında şunları kaydetti:



"Bu güzel vatan toprağında uzlaşıyla herkesin kardeşçe, barış içinde yaşadığı, terörün son bulduğu, umutların çoğaldığı, iyilik ve merhametin dünyaya egemen olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta kıymetli hemşehrilerim olmak üzere tüm insanlığın yeni yılını tebrik ediyorum" diye konuştu - MALATYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bakan Albayrak'tan Yeni Yıl Müjdesi: KDV ve ÖTV İndirimi Uzatıldı

Hatay'da Çuvaldan El ve Ayakları Bağlanmış Kadın Cesedi Çıktı

Merve Taşkın'dan Yeni Yıl Temalı Cesur Fotoğraf!

2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı