Son Dakika Haberleri: Başkan Demirtaş'tan Final Yürüyüşü

Başkan Demirtaş'tan Final Yürüyüşü

30 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş esnafları ziyaret etti.

Başkan Demirtaş'tan Final Yürüyüşü, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş esnafları ziyaret etti.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş Gülüç beldesinde ki esnafları ziyaret ederek karanfil dağıttı. Esnaf gezisine belediye meclis üyesi adayları ve mahalleliler katıldı. Çok sayıda ki kişi ile beraber esnafları ziyaret eden Başkan Demirtaş'ı esnaflar kapıda karşıladı. Her zaman kendilerine sahip çıktığını belirten esnaflar Başkan Demirtaş'a teşekkür etti. Başkan Demirtaş ise göreve geldiği günden beri her zaman esnaflarının yanında olduğunu, sorunlarına her zaman çözüm bulduğunu ve elinden geldiğince esnafın sorunlarını çözeceğini belirtti. Başkan Demirtaş'ı balkondan izleyen bir mahalleli ise Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın üstüne gül kuruları dökerken 'En Büyük Başkan Bizim Başkan' sloganını attı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:30 Kaynak: İHA

Zonguldak, Ülgür Gökhan, Gülüç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hazar Ergüçlü ve 19 Yaş Büyük Sevgilisi Onur Ünlü'den Aşk Pozu Liderlerin Kilometrelerce Yol Katettiği Seçim Mesaisinde Rekor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adını Sen Koy Dizisinin Başrol Oyuncuları Hazal Subaşı ve Erkan Meriç Ayrıldı Yapımcı Mustafa Uslu, "Erkan Petekkaya Uçakta Tacize Uğradı" Demişti, Bir Yolcu O Anları Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 17:00:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Demirtaş'tan Final Yürüyüşü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]