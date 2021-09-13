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Başkan Ergün, Soma'nın Kurtuluşunu Kutladı - Son Dakika

Başkan Ergün, Soma'nın Kurtuluşunu Kutladı

13.09.2021 08:21
Başkan Ergün, Soma'nın Kurtuluşunu Kutladı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Soma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Ergün, Soma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: "Güzel Soma'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünü kutluyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde, Türk milletinin ayağa kalkıp şahlandığı kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanmıştır. Bu büyük zaferin ardından İzmir'e yönelen kahraman Türk ordusu, 13 Eylül'de Soma'ya varmış ve ilçemizi bağımsızlığına kavuşturmuştur. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün büyüklerimizi, komutanlarımızı, tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Yüce Allah bir daha ne Soma'mıza, ne de güzel yurdumuza kötü günler göstermesin. Soma'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılı kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene!"

Mustafa Kemal Atatürk, Türk, Soma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Ergün, Soma'nın Kurtuluşunu Kutladı - Son Dakika


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