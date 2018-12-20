Son Dakika Haberleri: Başkan Ferit Karabulut: Söz Verdik Yaptık

Başkan Ferit Karabulut: Söz Verdik Yaptık

3 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, ilçeye bir kilometre mesafedeki Gediz yolu üzerindeki belediye ye ait kır lokantası ve mesire alanı yapım çalışmalarının sona erdiği bildirildi.

Başkan Ferit Karabulut: Söz Verdik Yaptık, System.String[]
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, ilçeye bir kilometre mesafedeki Gediz yolu üzerindeki belediye ye ait kır lokantası ve mesire alanı yapım çalışmalarının sona erdiği bildirildi.

150 bin liraya mal olan kır lokantasının bulunduğu mesire alanına kamelyalar, bay bayan mescit, 3 adet çeşme ve tuvaletlerin yapıldığı açıklandı.

Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, yaptığı açıklamada, "Ak Parti söz verdi ise yapar. Yıl başında bitecek dedik bitti Elhamdülillah. Mesire alanı, Kır lokantası sezon başı hizmete girecek inşallah. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:36 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözlüklerini Atan Melih Gökçek, Yeni İmajını Sosyal Medyadan Paylaştı Son Dakika! ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararına Putin'den İlk Yorum: Henüz Bir Emare Yok

Son Dakika! İsrail'den Suriye'deki Gerilimi Tırmandıracak Çıkış: Saldırılarımızı Artıracağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:41:17. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Ferit Karabulut: Söz Verdik Yaptık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]