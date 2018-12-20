Başkan Ferit Karabulut: Söz Verdik Yaptık
3 saat önce
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, ilçeye bir kilometre mesafedeki Gediz yolu üzerindeki belediye ye ait kır lokantası ve mesire alanı yapım çalışmalarının sona erdiği bildirildi.
Kütahya
'nın Altıntaş
ilçesinde, ilçeye bir kilometre mesafedeki Gediz
yolu üzerindeki belediye ye ait kır lokantası ve mesire alanı yapım çalışmalarının sona erdiği bildirildi.
150 bin liraya mal olan kır lokantasının bulunduğu mesire alanına kamelyalar, bay bayan mescit, 3 adet çeşme ve tuvaletlerin yapıldığı açıklandı.
Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut
, yaptığı açıklamada, "Ak Parti
söz verdi ise yapar. Yıl başında bitecek dedik bitti Elhamdülillah. Mesire alanı, Kır lokantası sezon başı hizmete girecek inşallah. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:36 Kaynak: İHA
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