Başkan Güder'den 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlaması

Malatya merkez ilçe Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yayımladığı mesajla 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle kutladı.



Başkan Güder, yaşlılarımızın engin tecrübelerinden istifade edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Dünden bugüne kültürümüzü, değerlerimizi, örf ve adetlerimizi yarına taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımız olan ve kazandıkları hayat tecrübeleriyle bizlere yön gösteren kıymetli büyüklerimiz için özel bir anlam ifade eden '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü idrak ediyoruz. Toplumumuzun bugünlere gelmesinde büyük emeği ve çabası olan yaşlılarımız, bizim en büyük hazinemizdir. Bu manada yaşlılarımıza hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek, onların sıkıntılarına ortak olup, çözüm yolları aramak ve hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak bizlere düşen en önemli görev olarak kabul edilmelidir. Tecrübelerinden, birikimlerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet; hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır" ifadelerini kullandı. - MALATYA