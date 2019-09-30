Son Dakika Haberleri: Başkan Güder'den 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlaması
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Güder'den 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlaması

1 saat önce

Malatya merkez ilçe Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yayımladığı mesajla 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle kutladı.

Başkan Güder'den 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlaması, System.String[]

Malatya merkez ilçe Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yayımladığı mesajla 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle kutladı.


Başkan Güder, yaşlılarımızın engin tecrübelerinden istifade edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Dünden bugüne kültürümüzü, değerlerimizi, örf ve adetlerimizi yarına taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımız olan ve kazandıkları hayat tecrübeleriyle bizlere yön gösteren kıymetli büyüklerimiz için özel bir anlam ifade eden '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü idrak ediyoruz. Toplumumuzun bugünlere gelmesinde büyük emeği ve çabası olan yaşlılarımız, bizim en büyük hazinemizdir. Bu manada yaşlılarımıza hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek, onların sıkıntılarına ortak olup, çözüm yolları aramak ve hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak bizlere düşen en önemli görev olarak kabul edilmelidir. Tecrübelerinden, birikimlerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet; hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Malatya'da halk otobüsü devrildi: En az 25 yaralı
Günlük burç yorumları 30 Eylül 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) Marmara beşik gibi! İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Metrobüsün motor kısmında yangın çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 18:58:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Güder'den 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]