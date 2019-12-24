Başkan Gülbey: "Kayaköprü köyünde toplu mezar bulduk" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Gülbey: 'Kayaköprü köyünde toplu mezar bulduk' - Son Dakika

Başkan Gülbey: "Kayaköprü köyünde toplu mezar bulduk"

6 saat önce

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER genel Başkanı Göksel Gülbey, 1915-1918 yıllarında Ermeni çetelerince Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Kayaköprü köyünde 90 Müslüman sivil köy halkının katlettiklerini ve tüm cenazeleri köyde bulunan su kuyusuna attıklarını iddia etti.

Başkan Gülbey:

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER genel Başkanı Göksel Gülbey, 1915-1918 yıllarında Ermeni çetelerince Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Kayaköprü köyünde 90 Müslüman sivil köy halkının katlettiklerini ve tüm cenazeleri köyde bulunan su kuyusuna attıklarını iddia etti.


Ermeni çetecilerinin katliamına ve zulmüne uğrayan Kayaköprü köyündeki Müslüman sivil köy halkını öldürerek su kuyusuna attıklarını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Faşist Taşnak ve Hınçak parti üyesi olan gönüllü Ermeniler 1915 ve 1918 yılları arasında Kars Akyaka ilçesine bağlı Kayaköprü köyünde yaşayan Müslüman halkı yiyecek dağıtacağız diyerek halkı su kuyusunun etrafında toplayıp, sonrada katletmişlerdir. Köye yaptığımız ziyarette yaşayan yaşlılarla sohbette 90 Müslüman halkı kurşunla katledip, sonrada su kuyusuna atmışlar. Su kuyusuna atılanlar yaşama ihtimali olmasın diye su kuyusuna atılan cenazelerin üzerine büyükbaş hayvanları öldürüp su kuyusunun içerisine Ermeniler atmışlardır. Yaşayan kimse kalmasın diye, yaşayan canlı tanıkların gösterdiği su kuyusunu köylüler sahiplenmiş ve tahrip edilmesini önlemişlerdir" dedi.


Kültür ve Turizm Bakanlığının Kars Akyaka İlçesi Kayaköprü köyünde bulunan su kuyusunda inceleme başlatmasını isteyen Gülbey, "Ermeni Diasporası üyelerinin 100 yılı aşkındır yaptıkları kirli propagandaların karşısını bu gerçek toplu mezarların açılması ve halkımızın gözleri önüne serilmesi ile anlatabileceğimizi düşünmekteyiz. Kars Valiliği başta olmak üzere Kültür ve turizm İl müdürlüğünü bu toplu mezar için inceleme başlatmalarını ASİMDER Genel Merkezi olarak talep ediyoruz" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Köye dönmeyi taahhüt eden gençlere, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 100 bin lira hibe desteği
İzmir'de su kesintileri nedeniyle tankerlerle su dağıtımı sürüyor, vatandaş tepkili İzmir'de günlerdir süren su arızası 40 saatte giderildi Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti

Son Dakika Haberleri
18:16 Samsun'da şiddetli rüzgar hasara yol açtı - Son Dakika
18:15 İngilizler duyurdu: Ndiaye, Trabzonspor'da - Son Dakika
18:14 Kırşehir'de genç kızın maganda kurşunuyla ölümüne ilişkin dava görüldü - Son Dakika
18:14 KHK'lılara uygulanan ek tedbirler - Son Dakika
18:14 İDSO, yeni yıl konseri verecek - Son Dakika
18:06 Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Son Dakika
17:33 İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 18:17:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Gülbey: "Kayaköprü köyünde toplu mezar bulduk" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]